Премьер-министр Грузии заявил о назначении новых министров в правительстве
- Азия и мир, политика
- 16:26, 01 декабря 2024
- Просмотров: 1654
Ираклий Кобахидзе
CentralAsia (CA) - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что назначил новых министров после того, как парламент выразил доверие обновленному составу правительства.
«Сообщаю, что вчера я назначил на должности 12 министров, чем завершил формирование новой власти на основании итогов парламентских выборов 26 октября», - сказал Кобахидзе на брифинге.
В Тбилиси продолжаются протесты против решения правительства страны приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.