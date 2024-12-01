Премьер-министр Грузии заявил о назначении новых министров в правительстве

Ираклий Кобахидзе

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что назначил новых министров после того, как парламент выразил доверие обновленному составу правительства.

«Сообщаю, что вчера я назначил на должности 12 министров, чем завершил формирование новой власти на основании итогов парламентских выборов 26 октября», - сказал Кобахидзе на брифинге.

В Тбилиси продолжаются протесты против решения правительства страны приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз.