Узбекистан стал лидером среди стран Центральной Азии по принятию криптоактивов
- Узбекистан, экономика
- 16:33, 01 декабря 2024
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CentralAsia (UZ) - Узбекистан стал лидером среди стран Центральной Азии и Кавказа по принятию криптоактивов, заняв 33-е место в мировом рейтинге.
Согласно отчету RISE Research, в стране действует правовая база для сделок с криптовалютами через лицензированных провайдеров. Все операции освобождены от налогов.
К октябрю 2024 года в Узбекистане работают 15 лицензированных провайдеров с оборотом свыше $1 млрд. Регулирование возложено на Национальное агентство перспективных проектов.
С 2022 года бюджет получил более $3 млн благодаря регулированию. Страна активно развивает блокчейн и токенизацию, сотрудничая с международными компаниями, включая Tether, что укрепляет ее позиции в сфере инноваций.
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