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Узбекистан стал лидером среди стран Центральной Азии по принятию криптоактивов

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан стал лидером среди стран Центральной Азии и Кавказа по принятию криптоактивов, заняв 33-е место в мировом рейтинге.

Согласно отчету RISE Research, в стране действует правовая база для сделок с криптовалютами через лицензированных провайдеров. Все операции освобождены от налогов.

К октябрю 2024 года в Узбекистане работают 15 лицензированных провайдеров с оборотом свыше $1 млрд. Регулирование возложено на Национальное агентство перспективных проектов.

С 2022 года бюджет получил более $3 млн благодаря регулированию. Страна активно развивает блокчейн и токенизацию, сотрудничая с международными компаниями, включая Tether, что укрепляет ее позиции в сфере инноваций.

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