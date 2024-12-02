Узбекистан и Китай подписали соглашение об освобождении от визовых требований на 30 дней

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и член Политбюро ЦК КПК и министр иностранных дел Китая Ван И подписали межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Узбекистаном и Китаем.

Как сообщает МИД Узбекистана, по условиям соглашения, граждане освобождаются от визового требования для въезда, выезда или транзита по территориям двух государств на срок до 30 дней.

Указанный международный договор вступает в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.