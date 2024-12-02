экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Узбекистан и Китай подписали соглашение об освобождении от визовых требований на 30 дней

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и член Политбюро ЦК КПК и министр иностранных дел Китая Ван И подписали межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Узбекистаном и Китаем.

Как сообщает МИД Узбекистана, по условиям соглашения, граждане освобождаются от визового требования для въезда, выезда или транзита по территориям двух государств на срок до 30 дней.

Указанный международный договор вступает в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com