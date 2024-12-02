В Грузии не стихают протесты

CentralAsia (CA) - 1 декабря грузинская оппозиция четвертый день протестовала против решения властей заморозить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. В этот раз полиция заранее перекрыла одну из главных улиц Тбилиси — проспект Руставели, но это не помешало людям собраться. Об этом пишет Би-Би-Си.

Сегодняшнее противостояние полиции и демонстрантов у Парламента Грузии отмечено обильным применением водометов. Таким образом полиция пытается отогнать протестующих от закрытых сталью ворот Парламента и создать буфер между оцеплением спецназа и народом на боковых улицах у Парламента.

Несколько тысяч людей вышли на улицы и в Батуми, где накануне тоже была акция оппозиции и задержания. Люди прошли шествием к зданию городского суда, протестуя против арестов.

Митинги оппозиционеров проходят также в Поти, Рустави, Телави и Кутаиси — то есть, во всех главных городах страны.

Издание NewsGeorgia сообщило, что в президентской резиденции (президент Саломе Зурабишвили на стороне протестующих) сейчас идут консультации представителей оппозиции по координации дальнейших действий.

Акции протеста продолжаются четыре дня подряд, самая многочисленная, с участием десятков тысяч людей, прошла 30 ноября. Она затянулась до поздней ночи, в ходе которой протестующие запускали фейерверки, а полиция в ответ использовала дубинки и водометы.

Власти заняли жесткую позицию по отношению к протестующим.

У этой акции появились и первые значимые политические последствия. Заканчивающая в декабре свой срок президент Саломе Зурабишвили заявила 30 ноября, что не считает парламент легитимным (следующего президента он должен выбрать в декабре) и поэтому продолжит работать на своем посту. В правящей «Грузинской мечте» заявили, что новые выборы пройдут в срок.

А 1 декабря агентство AFP процитировало новую главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Та не исключила, что Евросоюз введет против Грузии санкции из-за жестких разгонов протестов.