За 10 месяцев этого года мигранты перевели в Узбекистан $12,6 млрд

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CentralAsia (UZ) - С января по октябрь текущего года в Узбекистан из-за рубежа поступило 12,6 миллиарда долларов. Это на 34 % больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

В своем отчете Центральный банк отметил, что из России было отправлено 9,8 миллиарда, это 78 % от всего объема трансфертов. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 35 %.

Остальная часть поступила из следующих стран:

Казахстан – 699 миллионов долларов;

США – 470 миллионов долларов;

Южная Корея – 458 миллионов долларов;

Страны ЕС — 340 миллионов долларов;

Турция – 331 миллион долларов;

Великобритания – 109 миллионов долларов.

К примеру, согласно данным открытых источников, средний размер предлагаемой заработной платы в основных сферах деятельности мигрантов в России увеличился на 38%. В частности, заработная плата в сфере строительства выросла на 55%, доставки на 48%, услугах такси и ресторана на 46%, а также в сфере грузоперевозок на 14%.

Согласно данным Агентства по миграции Узбекистана, с начала 2024 года количество граждан, официально отправленных на работу за границу, преимущественно в развитые страны, с соблюдением порядка и норм организованной внешней трудовой миграции, превысило 113 тысяч человек, что в 3,6 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Принимаемые меры также находят отражение в объёмах международных денежных переводов, поступающих в Узбекистан из-за границы. В частности, за январь-октябрь 2024 года объём денежных переводов, полученных из США вырос на 37%, Южной Кореи на 71%, Великобритании на 76% и стран Европейского союза (ЕС) на 41%.

Вместе с тем, 7 млрд долларов от общего объёма трансфертов, полученных физическими лицами поступило посредством традиционных международных систем денежных переводов (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 19%), 4,9 млрд долларов – через прямые денежные переводы (P2P) на банковские карты физических лиц (рост 52%) и 650 млн долларов через банковские SWIFT переводы (рост в 2,4 раза).

Объём денежных переводов, отправленных из Узбекистана за границу, с начала текущего года составил 2,3 млрд долларов.