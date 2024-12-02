В ОАЭ не пускают мужчин из Узбекистана

Абу-Даби

CentralAsia (UZ) - 30 ноября таможенная служба Объединенных Арабских Эмиратов не пустила в страну 31 мужчину из Узбекистана.

Граждане республики прилетели из Ташкента в Абу-Даби на самолете авиакомпании Wizz Air, во время прохождения паспортного контроля группу мужчин задержали и начали устраивать усиленную проверку, по предварительным данным, в целях безопасности, удерживая людей в транзитной зоне, не позволяя покинуть аэропорт.

Представитель авиакомпании подтвердил, что у мужчин забрали паспорта и держали больше 15 часов. Были ещё пассажиры, прилетевшие из Самарканда. Сейчас организуется их возврат, всем приобретается обратный билет, чтобы они вернулись в Узбекистан.

Также выяснилось, что пограничная служба не пропускает мужчин, прилетевших в одиночку, в том числе тех, кто летел совершать паломничество Умра, при точная информация пока отсутствует. При этом случаев возврата билетов из-за сложившейся ситуации пока не было.

Ранее трое узбекистанцев похитили и убили 28-летнего раввина Цви Когана, который был представителем иудейского движения Хабад в Абу-Даби. Власти Израиля назвали убийство «подлым антисемитским актом террора», после чего глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов принес соболезнования послу Израиля в Ташкенте, отметив, что власти республики сотрудничают в расследовании как с представителями Израиля, так и с представителями ОАЭ.