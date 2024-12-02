Российский депутат обвинил мигрантов в падении курса рубля

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CentralAsia (CA) - Мигранты выводят заработаные в России средства к себе на родину, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса доллара. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

«Миллионы мигрантов, работающих в России, ежегодно пересылают заработанные средства на родину. Точные данные по этим переводам скрыты уже несколько лет, но доступная информация свидетельствует о том, что речь идет о десятках миллиардов долларов», — написал Матвеев.

«Данные разнятся , но, видимо, ВВП Таджикистана на половину состоит из переводов из России (2023 г - 5.7 млрд.долларов), Кыргызстана на треть, Узбекистана- 12-15%. А есть ещё Грузия (более $2 млрд.переводов), Армения (более $3 млрд.), Казахстан и так далее. Иными словами- мигранты и их диаспоры в России скупают в наших банках десятки миллиардов долларов ежегодно, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса», - пришел к выводу депутат.

«Визовый режим, полный цифровой и геномный контроль за въезжающим, прекращение раздачи паспортов народам средней Азии и Закавказья, проверка законности уже выданных паспортов с их изъятием, разоружение мигрантов: запрет на оружие, ножи, баллончики. И высылка, высылка, высылка за любое правонарушение и косой взгляд в сторону местных», - предложил депутат новую политику.

Однако, большинство переводов мигранты осуществляют в российских рублях. Например, по данным АБР, свыше 90% поступающих в Таджикистан переводов составляют рубли.

На прошлой неделе курс российского рубля опускался до 115 за американский доллар. Основная причина — системный кризис в российской экономике, вызванную гигантскими тратами на войну в Украине и международной изоляцией.