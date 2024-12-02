Исследование показывает, что деградация земель увеличивается на 1 млн кв. км в год

CentralAsia (CA) - Деградация земель распространяется по всему миру со скоростью 1 млн кв. км в год, подрывая усилия по стабилизации климата, защите природы и обеспечению устойчивых поставок продовольствия. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование Потсдамского института изучения климатических изменений.

В научном докладе говорится, что площадь деградировавшей территории уже составляет 15 млн кв. км, что больше площади Антарктиды. В нем содержится призыв к срочной корректировке курса, чтобы избежать нецелевого использования земель, «необратимо ставящего под угрозу способность Земли поддерживать благополучие человека и окружающей среды».

Целью документа является активизация глобальных усилий по устойчивому управлению земельными ресурсами в преддверии саммита 200 стран, который состоится на этой неделе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН).

Синтезивное исследование «Отступая от пропасти» было проведено в Потсдамском институте исследований воздействия климата, в котором анализировалась проблема землепользования в контексте структуры планетарных границ.

В нем отмечается, что до недавнего времени экосистемы суши поглощали почти треть антропогенного загрязнения углекислым газом, даже при том, что эти выбросы увеличились вдвое. Но за последнее десятилетие способность деревьев и почвы поглощать избыток CO₂ сократилась на 20% из-за вырубки лесов и изменения климата.

Главным виновником, согласно отчету, являются неустойчивые методы ведения сельского хозяйства, которые ответственны за 80% потерь лесов. Эти методы, которые включают интенсивное использование химических веществ, пестицидов и отвода воды, также разрушают почву, сокращают запасы воды и загрязняют экосистемы.

В краткосрочной перспективе эта интенсивная добыча может быть более прибыльной, но вскоре она приводит к снижению урожайности и ухудшению качества питания урожая. Во все большем числе случаев это приводит к опустыниванию и пылевым бурям.

В отчете определены несколько очагов деградации в засушливых регионах, таких как Южная Азия, Северный Китай, Высокие равнины и Калифорния в США, а также Средиземноморье. Треть человечества сейчас живет в засушливых районах, которые включают три четверти Африки.

Это имеет ужасные гуманитарные последствия, поскольку страны с низким уровнем дохода и социально-экономические группы страдают непропорционально. Женщины сталкиваются с возросшей рабочей нагрузкой и угрозами здоровью, в то время как дети подвергаются большему риску недоедания и неудач в образовании.

Дополнительное давление возникает из-за изменения климата, которое усиливает деградацию земель из-за продолжительных засух и участившихся наводнений.

По словам авторов, отчет показал важность комплексного подхода к решению этих проблем. «Политики должны усилить свое внимание к земле как краеугольному камню глобальной устойчивости, - сказала ученый Клаудия Хунеке. - Пренебрежение деградацией земель рискует вытеснить человечество за пределы безопасного пространства для деятельности, усугубляя нехватку ресурсов, бедность, миграцию и конфликты».