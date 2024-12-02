Сирийские повстанцы продолжают наступление на юг

Трофейный «Панцирь» в руках сирийской оппозиции

CentralAsia (CA) - Сирийские повстанцы взяли Алеппо и продолжили наступление на юг. Сейчас силы оппозиции находятся в сельской местности недалеко от четвертого по величине города Сирии, Хамы, сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Об этом пишет Би-Би-Си.

Наблюдатели SOHR сообщили, что в последние несколько часов правительство Башара Асада направило значительное подкрепление и создает линию обороны в городе Тайбат аль-Имам и поселках Хаттаб и Суран на севере провинции Хама, а также в городах Ас-Сукайлабия и Махрада, где проживают в основном христиане, на северо-западе провинции.

Как сообщили в SOHR агентству AFP, правительственные войска вышли из Алеппо. Второй по величине город Сирии почти полностью контролирует сирийская оппозиция, главными элементами которой является движение «Хайят Тахрир аш-Шам» и протурецкие формирования. Исключение составляют районы Алеппо, находящиеся под контролем курдских сил.

Идлиб и Хама расположены к югу от Алеппо. Оппозиционные силы удерживают контроль над северо-западным городом Идлиб и большей частью прилегающей провинции.

Министерство обороны Сирии заявило, что правительство готовится начать контрнаступление на повстанческие силы. В сообщении, опубликованном на странице министерства в фейсбуке, говорится, что российские и сирийские военные самолеты нанесли новые авиаудары по боевикам оппозиции в северных провинциях Идлиб и Хама.

Министр иностранных дел Ирана тем временем направляется в Дамаск, а оттуда — в Турцию, которая поддерживает некоторые повстанческие силы в Сирии.

Предполагается, что Анкара будет настаивать на переговорах, которые Асад уже давно игнорирует.