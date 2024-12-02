В Казахстане с 1 декабря начнут штрафовать водителей за летние шины зимой

CentralAsia (KZ) - С 1 декабря водителям Казахстана грозит штраф в размере 18,4 тыс. тенге (35 долларов) за использование летней резины в зимний период, сообщает КазТАГ со ссылкой на департамент полиции Алматы.

«В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства», - отметил начальник управления административной полиции ДП города Алматы Асхат Кулбаев.

Согласно пункту 5 статье 590 Кодексу об административных правонарушениях РК, управление транспортными средствами, не соответствующими требованиям технических регламентов и национальных стандартов, влечет штраф в размере 5 МРП (18,4 тыс. тенге / 35 долларов). За повторное нарушение грозит штраф в размере 20 МРП (73,8 тыс. тенге или 142 доллара).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения