Оксфордский словарь назвал «брейнрот» словом 2024 года

CentralAsia (CA) - Оксфордский словарь английского языка объявил «брейнрот» (brain rot) словом уходящего года. Выражение было выбрано путем голосования, проведенного среди 37 тыс. читателей, говорится в сообщении на сайте издательского отдела Оксфордского университета. Об этом пишет «Коммерсант».

В шорт-лист также вошли слова «демьюр» (demure), «динамичное ценообразование», «лор», «ромэнтези» и «слоп».

«Брейнрот» означает предполагаемое ухудшение ментального или интеллектуального состояния человека, вызванное чрезмерным потреблением низкокачественного онлайн-контента. Это слово впервые использовал в 1854 году Генри Дэвид Торо в своей книге «Уолден, или Жизнь в лесу». В период с 2023 по 2024 год частота его упоминания увеличилась на 230%. Оксфордский словарь отметил что это указывает на возрастающую озабоченность последствиями чрезмерного потребления сетевого контента.

В прошлом году словом года стал сленговый термин «режим гоблина» (goblin mode), которое означает поведение, основанное на абсолютном потакании своим желаниям, обычно связанное с отказом принимать нормы и ожидания общества.