Премьер-министр Монголии находится с рабочим визитом в Саудовской Аравии и ОАЭ

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай примет участие в шестнадцатой сессии Конференции сторон (КС-16) Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН), которая пройдет в Эр-Рияде, столице Королевства Саудовская Аравия, с 2 по 13 декабря 2024 года. Премьер-министр находится с рабочим визитом в Королевстве Саудовская Аравия и Объединенных Арабских Эмиратах с 1 по 9 декабря 2024 года.

В качестве назначенного председателя следующей конференции (КС-17 в Монголии) премьер-министр Оюун-Эрдэнэ представит позицию правительства Монголии по таким актуальным глобальным проблемам, как опустынивание, изменение климата и деградация земель, а также представит политику и действия, которые правительство будет реализовывать на национальном уровне. В ходе конференции премьер-министр Монголии проведет встречи с заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед, исполнительным секретарем КБО ООН Ибрагимом Тиау и администратором ПРООН Ахимом Штайнером для обмена мнениями по вопросам взаимоотношений и сотрудничества.

В рамках КС-16 КБО ООН премьер-министр Монголии примет участие в саммите «Одна вода» и выразит позицию Монголии по управлению водными ресурсами.

В ходе своего рабочего визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ премьер-министр Оюун-Эрдэнэ проведет переговоры с лидерами обеих стран о путях углубления двусторонних отношений и экономического сотрудничества, а также укрепления связей в таких областях, как городское развитие, цифровое развитие, искусственный интеллект и улучшение государственных услуг, сообщил Департамент по связям со СМИ и общественностью правительства Монголии.

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