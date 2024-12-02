В результате авиаударов сирийских и российских сил в Идлибе погибли 25 человек, - Рейтер

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 25 человек погибли на северо-западе Сирии в результате авиаударов, нанесенных сирийским правительством и Россией, сообщила утром в понедельник спасательная служба сирийской оппозиции, известная как «Белые каски». Об этом пишет Рейтер.

Российские и сирийские самолеты нанесли удар по удерживаемому повстанцами городу Идлиб на севере Сирии в воскресенье, сообщили военные источники, в то время как президент Башар Асад поклялся сокрушить повстанцев, которые ворвались в город Алеппо.

Армия также заявила, что отбила несколько городов, которые повстанцы захватили в последние дни. Местные жители сообщили, что одна атака пришлась на густонаселенный жилой район в центре Идлиба, крупнейшего города в анклаве повстанцев недалеко от турецкой границы, где около четырех миллионов человек живут в самодельных палатках и жилищах.

По словам спасателей на месте происшествия, по меньшей мере семь человек погибли и десятки получили ранения. Сирийская армия и ее союзник Россия заявляют, что наносят удары по укрытиям повстанческих группировок, и отрицают нападения на мирных жителей.

По данным «Белых касок», в воскресенье в результате авиаударов в Идлибе и его окрестностях, а также по другим целям на удерживаемой повстанцами территории около Алеппо погибло десять детей.

Общее число погибших в результате сирийских и российских ударов с 27 ноября возросло до 56 человек, включая 20 детей, добавила группа в заявлении на X.

Reuters не смогло независимо подтвердить отчеты о боевых действиях.

Повстанцы представляют собой коалицию поддерживаемых Турцией основных светских вооруженных группировок вместе с «Хайят Тахрир аш-Шам», исламистской группировкой, которая была признана террористической организацией США, Россией, Турцией и другими государствами.

В совместном заявлении США, Франция, Германия и Великобритания призвали «к деэскалации со стороны всех сторон и защите гражданского населения и инфраструктуры для предотвращения дальнейшего перемещения и нарушения гуманитарного доступа».

За последние несколько дней повстанцы захватили контроль над всей провинцией Идлиб, что стало самым смелым наступлением повстанцев за многие годы в гражданской войне, где линии фронта в основном заморожены с 2020 года.