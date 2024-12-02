Министр МИД Болгарии Иван Кондов принял посла Монголии Саянаа Лхагвасурэн

CentralAsia (MNG) - Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Иван Кондов принял посла Монголии Саянаа Лхагвасурэн на встрече в Министерстве иностранных дел в пятницу, сообщило министерство. Обе стороны высоко оценили традиционно дружеские отношения, основанные на общих ценностях и общих интересах.

Министр Кондов отметил успешное двустороннее сотрудничество в сфере образования и выразил удовлетворение ежегодным ростом числа монгольских студентов, обучающихся в Болгарии. Был отмечен потенциал развития торгово-экономических отношений, доказательством чего является подписанное в мае 2023 года соглашение между болгарской государственной молочной компанией LB Bulgaricum и монгольской компанией Apu Dairy о лицензии на разработку, производство, продажу и дистрибуцию молочных продуктов с оригинальными болгарскими заквасками в Монголии. Также обсуждались конкретные возможности активизации двустороннего сотрудничества путем заключения соглашений в области транспортного сообщения. Также были отмечены хорошие перспективы отношений в рамках диалога ЕС-Монголия.

Стороны обсудили вопрос празднования в следующем году 75-летия установления дипломатических отношений между Болгарией и Монголией.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения