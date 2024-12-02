Постоянный координатор ООН в Монголии награжден медалью «Дружба»

CentralAsia (MNG) - 29 ноября 2024 года президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял постоянного координатора ООН в Монголии Тапана Мишру по завершении его срока в Монголии. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента.

Президент Хурэлсух высоко оценил вклад Тапана Мишры в углубление и развитие отношений Монголии и ООН во время его пребывания на посту постоянного координатора ООН. В частности, президент Хурэлсух подчеркнул, что Монголия и ООН успешно совместно организовали визиты Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и заместителя Генерального секретаря ООН Амины Мохаммед в Монголию и другие крупные мероприятия, включая Международную конференцию «Женщины, мир и безопасность», в которой приняли участие женщины-миротворцы, Встречу министров иностранных дел женщин и Всемирный женский форум.

Постоянный координатор Тапан Мишра выразил благодарность государству, правительству и народу Монголии за их всестороннюю поддержку и сотрудничество в течение последних пяти лет. Г-н Тапан Мишра подчеркнул, что президент Хурэлсух демонстрирует лидерство на международных форумах, регулярно участвуя в Генеральной Ассамблее ООН, Саммите ООН будущего и Саммите мировых лидеров по действиям в области изменения климата, а также укрепляя «политику третьего соседа» Монголии и устанавливая дипломатические отношения со 192 странами. Постоянный координатор выразил свою приверженность приложению всех усилий для поддержки устойчивого развития Монголии и регионального развития в будущем.

Президент Хурэлсух наградил постоянного координатора ООН в Монголии Тапана Мишру медалью «Дружба» в знак признания его вклада в углубление и развитие сотрудничества Монголии и ООН посредством достижения экономических, социальных и экологических целей, оказания гуманитарной помощи для преодоления стихийных бедствий, укрепления потенциала Национального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Монголии и сотрудничества в рамках мер по снижению риска стихийных бедствий в Монголии.

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