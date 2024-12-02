Валентина Матвиенко поздравила монгольских парламентариев со 100-летием Конституции

CentralAsia (MNG) - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила монгольских коллег со 100-летием принятия первой Конституции Монголии и провозглашения Монгольской Народной Республики. Об этом сообщает Парламентская газета.

Глава палаты отметила, что эта знаменательная дата символизирует начало нового этапа в истории государства. Она добавила, что сегодня парламентская система продолжает играть ключевую роль в жизни Монголии.

«В то время Советский Союз оказал поддержку в становлении монгольской государственности, что стало прочным фундаментом для многолетней дружбы и добрососедства между нашими странами», — приводит слова Матвиенко «Вместе-РФ».

Председатель Совфеда подчеркнула, что Россия готова и далее упрочнять всеобъемлющее стратегическое партнерство с Монголией.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пожелал дружественному народу Монголии успехов и всего самого доброго. Он также отметил, что парламентарии выступают за укрепление сотрудничества с коллегами из Великого государственного хурала Монголии в интересах народов обеих стран.

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