Володин поздравил спикера парламента Монголии с днем провозглашения республики

CentralAsia (MNG) - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил председателя Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийна Амарбаясгалана со 100-летием принятия первой конституции и провозглашения Монгольской Народной Республики. Об этом сообщается на сайте Госдумы 26 ноября. Об этом сообщила Парламентская газета.

«Поздравляю Вас со 100-летием принятия первой конституции и провозглашения Монгольской Народной Республики», — отметил Володин.

При этом он подчеркнул, что депутаты Госдумы выступают за укрепление сотрудничества с коллегами из Великого государственного хурала Монголии в интересах народов обеих стран.

Также Володин пожелал дружественному народу Монголии успехов и всего самого доброго.

Между тем, как писала «Парламентская газета», 3 сентября Президент РФ Владимир Путин на приеме в Улан-Баторе по случаю 85-летия победы на реке Халхин-Гол заявил, что укрепление дружеских отношений с Монголией является одним из внешнеполитических приоритетов России. По его словам, в Москве ценят, что Улан-Батор придерживается линии на взаимовыгодное сотрудничество с Москвой.

В этой связи российский лидер процитировал поговорку монгольского народа «Халат лучше новый, а друг лучше старый» и выразил надежду на то, что совместными усилиями России и Монголии обязательно удастся добиться решения самых амбициозных задач.

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