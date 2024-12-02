Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев
- Азия и мир, политика
- 16:39, 02 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Об этом сообщает немецкое агентство DPA. Это первая поездка Шольца в Украину с июня 2022 года.
В Киеве Шольц проведет переговоры с Владимиром Зеленским.
«Во время встречи с президентом Зеленским я объявлю о дальнейших поставках вооружений на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть доставлены до конца декабря», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц после прибытия в Киев.
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