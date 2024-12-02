Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев

CentralAsia (CA) - Об этом сообщает немецкое агентство DPA. Это первая поездка Шольца в Украину с июня 2022 года.

В Киеве Шольц проведет переговоры с Владимиром Зеленским.

«Во время встречи с президентом Зеленским я объявлю о дальнейших поставках вооружений на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть доставлены до конца декабря», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц после прибытия в Киев.