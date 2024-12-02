Во второй половине декабря в Казахстане прогнозируются морозы до -35°С

CentralAsia (KZ) - В декабре на большей части Казахстана ожидаются снег, метель и порывистый ветер, в южной половине страны осадки прогнозируются в виде дождя и мокрого снега, в горных и предгорных районах возможны снегопады.

Как сообщает Казгидромет, на западе и юге страны часто будут наблюдаться гололедные явления и туманы.

Температурный фон в первой декаде распределиться следующим образом:

- на севере, в центре и востоке республики прогнозируется колебание в ночные часы от -10…-18°С до -3…-10°С, днем от 0…-8°С до -3…+5°С;

- на юге, юго-востоке республики прогнозируется колебание ночью от -5…+5°С, до -1…-8°С, в горных районах юго-востока страны -10…-15°С, днем от -5…+5°С до +5…+12°С;

- на западе страны основной фон температуры воздуха ночью предполагается -1…-8°С, на побережье Каспийского моря +3°С, днем +1…+8°С. В конце декады днем прогнозируется понижение температуры воздуха до -5…+3°С.

Не исключены дни, когда северо-западные и северные антициклоны обусловят значительное понижение температуры воздуха.

В течение второй и третьей декад декабря часто будет наблюдаться колебание температуры воздуха, так называемые «температурные качели»: в северной половине страны ночью от -18…-23°С до -7…-12°С, днем от -4…+1°С до -8…-13°С. В отдельные дни второй половины декабря прогнозируется низкий фон температуры воздуха ночью до -25…-35°С, днем до -10…-20°С.

На юго-западе, юге, юго-востоке республики ожидается колебание температуры воздуха в ночные часы от -7…-18°С до 0…-5°С, днем от 0…-5°С до +3…+12°С. В третьей декаде декабря в отдельные дни морозы могут усиливаться ночью до -15…-22°С, днем до -5…-13°С.

В целом в декабре по всей стране температурный фон предполагается около климатической нормы, а количество осадков на большей части страны – больше нормы.

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