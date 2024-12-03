Иран перебрасывает в Сирию подкрепление

CentralAsia (CA) - Вооруженные группировки из Ирака, поддерживаемые Ираном, пересекли границу с Сирией, чтобы помочь правительственным войскам в борьбе с боевиками, захватившими Алеппо, сообщили Reuters информированные источники.

По данным двух источников в иракских силах безопасности, не менее 300 бойцов, в основном из группировок «Бадр» и «Нуджаба», пересекли границу вечером в воскресенье. По словам высокопоставленного сирийского военного, бойцы пересекали границу небольшими группами, чтобы избежать авиаударов.

«Это свежие подкрепления, направленные на помощь нашим товарищам на передовой на севере», — сказал он.

Иракские и сирийские источники подтвердили переброску дополнительных бойцов. Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран «предоставит любую необходимую поддержку» и что «группы сопротивления» придут на помощь Асаду. Однако глава иракских Сил народной мобилизации, объединяющих крупнейшие шиитские группировки, связанные с Ираном, пояснил, что ни одна из входящих в альянс групп не покидала территорию Ирака.

Как отмечает агентство, иранская сеть союзных региональных вооруженных группировок играет ключевую роль в успехах проправительственных сил в борьбе с повстанцами.

Ливанская группировка «Хезболла» на данный момент не планирует участвовать в боевых действиях в Сирии. Один из информированных источников пояснил, что группировка отозвала старших офицеров, отвечавших за Алеппо, из северной Сирии, чтобы они могли участвовать в наземной войне против Израиля. Еще два собеседника агентства подтвердили, что «Хезболла» начала выводить свои силы из Сирии в середине октября.

Лидер сирийской оппозиционной Национальной коалиции Хади аль-Бахра в интервью Reuters заявил, что повстанцы смогли столь быстро захватить Алеппо, поскольку «Хезболла» и другие группировки, поддерживаемые Ираном, были отвлечены конфликтом с Израилем. По словам сирийского политика, подготовка к штурму Алеппо началась еще в прошлом году.

Ситуация в Сирии обострилась в конце ноября, когда боевики-повстанцы начали наступление на правительственные войска в Сирии и захватили второй по величине город в стране — Алеппо. Сейчас на северо-западе страны ведутся интенсивные боевые действия впервые с 2020 года.

Наступление повстанческих войск возглавляет группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS), которая в США и России включена в список террористических организаций. Она сейчас является доминирующей силой в северо-западной провинции Идлиб, куда правительственные войска при поддержке России и Ирана четыре года назад выдавили около 2 млн гражданских лиц и оппозиционные боевые группировки, включая исламских экстремистов. Правда, HTS, частично осуществляющая государственные функции в Идлибе (например, она действует в качестве полиции), стремится представить себя более умеренной и ориентированной на внутренние дела исламистской группировкой.