Германия выделит Украине вооружения еще на 650 млн, включая танки Leopard и системы ПВО IRIS-T

Олаф Шольц перед зенитным танком «Гепард»

CentralAsia (CA) - «Во время встречи с президентом Зеленским я объявлю о дальнейших поставках вооружений на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть доставлены до конца декабря», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц после прибытия в Киев.

Немецкая военная помощь, которая будет предоставлена Украине в декабре, включает системы ПВО IRIS-T, танки Leopard и беспилотники, заявил представитель министерства обороны страны.

«Зима уже не за горами, поэтому будет и зимнее снаряжение, а также ручное оружие и согревающие устройства», — заявил представитель ведомства всего через несколько часов после того, как канцлер Олаф Шольц заявил о дальнейших поставках вооружений.