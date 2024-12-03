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Германия выделит Украине вооружения еще на 650 млн, включая танки Leopard и системы ПВО IRIS-T
Олаф Шольц перед зенитным танком «Гепард»
Олаф Шольц перед зенитным танком «Гепард»

CentralAsia (CA) -  «Во время встречи с президентом Зеленским я объявлю о дальнейших поставках вооружений на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть доставлены до конца декабря», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц после прибытия в Киев.

Немецкая военная помощь, которая будет предоставлена Украине в декабре, включает системы ПВО IRIS-T, танки Leopard и беспилотники, заявил представитель министерства обороны страны.

«Зима уже не за горами, поэтому будет и зимнее снаряжение, а также ручное оружие и согревающие устройства», — заявил представитель ведомства всего через несколько часов после того, как канцлер Олаф Шольц заявил о дальнейших поставках вооружений.

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