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США объявили о выделении $725 млн военной помощи Киеву
// lockheedmartin

CentralAsia (CA) -  США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов.

Он включает противопехотные мины, боеприпасы для HIMARS, ракеты Stinger, системы противодействия беспилотникам, противотанковое оружие и артиллерийские боеприпасы, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«США и более 50 стран мира объединились, чтобы обеспечить Украине средствами, необходимыми для защиты от российской агрессии», — сказал он.

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