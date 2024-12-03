США объявили о выделении $725 млн военной помощи Киеву

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CentralAsia (CA) - США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов.

Он включает противопехотные мины, боеприпасы для HIMARS, ракеты Stinger, системы противодействия беспилотникам, противотанковое оружие и артиллерийские боеприпасы, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«США и более 50 стран мира объединились, чтобы обеспечить Украине средствами, необходимыми для защиты от российской агрессии», — сказал он.