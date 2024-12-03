В Тбилиси пятый день продолжаются протесты

CentralAsia (CA) - В Тбилиси пятый день продолжаются протесты против приостановки переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Спецназ разогнал возле здания парламента участников акции протеста, сообщает Paper Kartuli.

Спецназовцы оттеснили протестующих, применив водометы и слезоточивый газ. Полицейские задерживают людей, которые отходят от парламента.

Как сообщает «Интерфакс», полиция начала разгонять протестующих после того, как в полицейских и в здание парламента стали бросать различные предметы и пиротехнику.

На прошлой неделе в Грузии началась новая волна протестов, связанная с решением властей приостановить процесс евроинтеграции до 2028 года. Демонстранты каждый день собираются у парламента в Тбилиси, полиция каждый день разгоняет протестующих, в том числе с применением спецсредств. По данным полиции на утро 2 декабря, в ходе протестов задержаны более 220 человек. Из-за разгона протестных акций в Тбилиси страны Балтии ввели санкции против главы партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и высокопоставленных сотрудников МВД Грузии.

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