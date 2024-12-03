Шедевр Монголии XX века переведен на французский язык

CentralAsia (MNG) - В рамках политики популяризации и распространения лучших произведений монгольской литературы на международном уровне, а также популяризации национальной культуры Монголии роман «Тунгалаг Тамир» («Прозрачный Тамир»), один из шедевров XX века, написанный Лодойдамбой Чадраабалом, дважды лауреатом Государственной премии Монголии, был переведен на французский язык.

Французский монголист и докторант Тиффен Канн перевела «Тунгалаг Тамир» [La Tamir aux eaux limpides] на французский язык. Она также начала переводить роман «Уурийн Туяа» Ринчена Бямбы, ведущего монгольского ученого XX века. Первые экземпляры недавно опубликованного французского издания «Тунгалаг Тамир» были вручены почетным гостям и переданы в дар библиотекам во время Форума культурной и творческой индустрии «Инвестиции-сотрудничество», который состоялся в Монголии 28 ноября 2024 года.

В рамках долгосрочной политики развития Монголии «Видение 2050» в Монголии ведется активная работа по укреплению национальной гордости и единства через традиции государственности, историю, культурное наследие, литературу и искусство.

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