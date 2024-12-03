Украина пригласит Россию на второй «саммит мира», - Зеленский

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Украина пригласит Россию на второй «саммит мира». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News.

«Как все [западные] лидеры и хотели, чтобы Россия была на втором саммите, мы их пригласим <…> Но я им сказал, что Россия сделает все, <...> чтобы не посетить его, так как ее это не интересует», — сказал он. Киев ранее заявлял о намерении провести «саммит мира» в ближайшем будущем».

Также Зеленский заявил об отказе от силового возвращения Крыма.

«У нас сейчас не хватает сил вернуть Крым. Будем искать дипломатические пути», - сказал президент.

Первый саммит мира с участием стран глобального Юга прошел в швейцарском Бюргенштоке в июне, Россию на него не позвали. На встрече обсуждалось несколько пунктов из украинской «формулы мира»: ядерная безопасность, обмен пленными по формуле «всех на всех» и безопасное судоходство. Ключевые пункты «формулы» Зеленского, включая вывод с территории Украины российских войск, на саммите не затрагивались.