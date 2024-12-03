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В Гвинее больше 50 человек погибли в результате беспорядков и давки на футбольном матче

CentralAsia (CA) -  Как минимум 56 человек погибли в давке после столкновений с полицией на футбольном матче в городе Нзерекоре на юго-востоке Гвинеи. Об этом сообщает BBC News. Информацию о погибших подтвердил премьер-министр страны Амаду Ури Ба, но количество жертв он не назвал.

Врач местной больницы сообщил AFP, что «погибших около 100», а местный морг переполнен. «В больнице тела лежат на полу в коридорах. Морг переполнен», — сказал врач.

Беспорядки на стадионе произошли во время матча местной команды с соперниками из города Лабе. Это была финальная игра турнира, организованного в честь военного лидера страны Мамади Думбуйи, пришедшего к власти в результате переворота 2021 года. По словам очевидцев, болельщики гостевой команды были возмущены одним из решений судьи, после чего начали бросать в арбитра камни и выбежали на поле.

Sky News со ссылкой на Media Guinea пишет, что на стадионе началась паника, полиция применила слезоточивый газ.

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