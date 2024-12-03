Завершено строительство нового автобусного парка в Улан-Баторе
CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе завершено строительство нового автобусного парка. Автобусный парк, расположенный в районе Хан-Уул, рассчитан на 110 автобусов, а также открытая парковка на 150 автобусов.
Кроме того, в парке будут мойка, техобслуживание, ремонт, открытый сервисный центр, склад запасных частей и масел, котельная и центр мониторинга автобусов. В парке также будет работать центр обслуживания населения.
Компания Ulz Buyant Properties LLC построила парк по заказу Департамента инвестиций столицы.
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