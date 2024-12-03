В Узбекистане заведующая детдомом продавала воспитанниц чиновникам для сексуальных утех: США ввели санкции против трех бывших чиновников

CentralAsia (UZ) - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении санкций в отношении трех бывших чиновников Узбекистана за торговлю людьми и сексуальное насилие над несовершеннолетними в детском доме в Ургенче.

Среди тех, на кого распространяются санкции, — бывшая заведующая детским домом Юлдуз Худайберганова, экс-глава одного из управлений Минюста Айбек Машарипов и бывший начальник Янгиарыкского райотдела по ЧС Анвар Курязов.

Согласно заявлению американского Минфина, Юлдуз Худайберганова за деньги принуждала несовершеннолетних девочек к действиям сексуального характера с мужчинами. Она использовала методы воздействия, включая физические избиения, угрозы, пытки голодом и изоляцию от сверстников. В свою очередь, Айбек Машарипов и Анвар Курязов за преференции, детскому дому «требовали сексуального доступа к сиротам», указано в сообщении OFAC.

Ранее узбекские СМИ сообщали о том, что бывшую главу детдома приговорили к 5,5 годам тюрьмы, а обоим мужчинам вынесли относительно мягкий приговор в 1,5 года ограничения свободы, что не предусматривало заключение в тюрьме. После резонанса, апелляционный суд пересмотрел решение и приговорил мужчин к трем годам лишения свободы.