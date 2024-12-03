Два монгольских павильона представлены на КС-16 КБО ООН

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принимает участие в 16-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КС-16 КБО ООН) в Эр-Рияде, столице Королевства Саудовская Аравия.

2 декабря 2024 года премьер-министр Оюун-Эрдэнэ посетил павильоны Монголии и других стран, представленные на КС-16.

Премьер Оюун-Эрдэнэ выразил благодарность монгольскому павильону за продвижение целей и мероприятий правительства Монголии по борьбе с опустыниванием, сокращению загрязнения воздуха, улучшению водоснабжения и адаптации к изменению климата на международных форумах.

Впервые Монголия представляет свои павильоны как в синей, так и в зеленой зонах сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

Конференция этого года совпадает с 30-й годовщиной Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и проходит под девизом «Наша земля, наше будущее». В павильоне Голубой зоны проводятся встречи и мероприятия, пропагандирующие деятельность правительства и международных организаций. Павильон зеленой зоны, открытый для общественности, в основном организован частным сектором и неправительственными организациями.

В павильоне голубой зоны пройдут встречи на высоком уровне, на которых Монголия поделится подробной информацией о мерах на национальном уровне, реализуемых для борьбы с опустыниванием и деградацией земель. Цель состоит в том, чтобы представить эффективные меры и опыт борьбы с опустыниванием и продвинуть страну в мире.

Монгольский павильон под девизом «Переход к устойчивому развитию: наследие кочевников, устойчивые пастбища» в Зеленой зоне представит культурное наследие страны, политику и многогранные инициативы, направленные на решение проблем изменения климата, опустынивания, деградации земель и продвижение зеленых инноваций для международного сообщества.

В этом мероприятии совместно принимают участие монгольские правительственные и неправительственные организации, частный сектор и специализированные учреждения ООН в Монголии.

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