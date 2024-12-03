Россия и Монголия намерены создать центр по профилактике клещевых инфекций

CentralAsia (MNG) - Совместный проект России и Монголии - центр по профилактике клещевых инфекций планируют запустить во втором квартале 2025 года, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения Иркутской области Михаил Суборов со ссылкой на данные Центра проблем здоровья семьи и репродукции человека.

"Центр [по профилактике клещевых инфекций] будет создан на территории Монголии в рамках соглашения между Национальным центром зоонозных инфекций Министерства здравоохранения Монголии и ФГБНУ "Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека" (НЦ ПЗСРЧ, Иркутск). По информации НЦ ПЗСРЧ, предположительно, открытие центра ожидается во втором квартале 2025 года", - рассказал замминистра, добавив, что вопрос создания центра находится вне компетенции регионального Минздрава.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве области с Монголией в сфере здравоохранения, Суборов напомнил, что в 2023 году между Иркутской государственной областной детской клинической больницей и Национальным центром охраны здоровья матери и ребенка (Улан-Батор) был подписан меморандум о взаимопонимании. "Целью сотрудничества в рамках меморандума является поддержка и укрепление отношений в области клинической практики и исследований в области педиатрического здоровья", - отметил он. По словам Суборова, между сторонами идет обмен информацией, экспертами и академиками, проводится совместная исследовательская деятельность, конференции и семинары, обучение медицинского персонала.

Соглашение о создании российско-монгольского центра по профилактике клещевых инфекций было подписано в октябре 2023 года. Основным направлением его работы станет усовершенствование опыта по экстренной диагностике, профилактике вирусных и бактериальных инфекций у людей, пострадавших от клещей. Также ученые Иркутской области и Монголии планируют вместе заняться мониторингом и предотвращением трансграничного переноса клещевых инфекций, выявлением и изучением циркуляции новых и возвращающихся клещевых патогенов. Одним из направлений сотрудничества станет подготовка кадров, повышение профессиональной квалификации.

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