Продолжается обсуждение темы «Защита детей от торговли людьми»

CentralAsia (MNG) - Проект «Защита детей от торговли людьми», являющийся частью Соглашения о партнерстве в области защиты детей между правительством Монголии и Государственным департаментом США, действует с 2020 года. В соответствии с ежегодной традицией четвертый раунд переговоров на правительственном уровне между Монголией и США состоился 7 ноября 2024 года в Министерстве иностранных дел для оценки прогресса, обсуждения результатов и определения дальнейших действий.

Проект сосредоточен на нескольких ключевых областях, включая:

Предотвращение и защита детей от торговли людьми,

Улучшение рассмотрения дел о торговле детьми,

Улучшение стандартов качества услуг для детей-жертв,

Обеспечение ориентированного на ребенка и дружелюбного к жертвам обучения для сотрудников правоохранительных органов, судебных органов и органов социальной защиты.

В рамках этих инициатив в полицейских учреждениях было создано пять комнат, дружелюбных к детям, для поддержки детей-жертв.

Основная цель проекта — укрепить потенциал как государственных, так и негосударственных субъектов в Монголии по борьбе с торговлей людьми, особенно в случаях, связанных с сексуальной эксплуатацией детей и принудительным трудом, в конечном итоге стремясь сократить распространенность этих преступлений.

В сегодняшних обсуждениях принимают участие должностные лица из Министерства юстиции и внутренних дел Монголии, Министерства семьи, труда и социальной защиты, Генеральной прокуратуры и Координационного совета по предупреждению преступности, а также представители посольства США, Управления Госдепартамента США по контролю и борьбе с торговлей людьми, World Vision, Asia Foundation и других международных организаций.

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