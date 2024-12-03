В Конгрессе США заявили о лабораторном происхождении коронавируса и обвинили КНР

дельта-штамм коронавируса

CentralAsia (CA) - Конгрессмены США по итогам двухлетного расследования заявили, что COVID-19 с большой вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился вследствие утечки. Об этом сказано в докладе американских парламентариев.

«Вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории с китайском городе Ухань»,— говорится в документе, составленном подкомитетом по коронавирусу Комитета по надзору палаты представителей Конгресса.

Американские законодатели представили пять аргументов в поддержку версии о возможном искусственном происхождении коронавируса. Они утверждают, что COVID-19 имеет уникальные биологические характеристики, не встречающиеся в природе, и все случаи заражения происходят от одного источника, в то время как предыдущие пандемии имели несколько вариантов распространения.

Конгрессмены также отметили наличие исследовательской лаборатории по изучению вирусов SARS в Ухане. По их мнению, эта лаборатория работала с недостаточными уровнями биологической безопасности. Авторы доклада указали на случаи заболевания среди сотрудников Уханьского института вирусологии осенью 2019 года, за несколько месяцев до обнаружения COVID-19 на рынке диких животных.

В сентябре ученые из США и стран Европы опубликовали в журнале Cell статью, где утверждается, что очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в городе Ухань. Эксперты выяснили, что на этом рынке продавали млекопитающих, способных заражаться вирусом, включая бамбуковых крыс и енотовидных собак. Образцы показали, что животные были инфицированы, а большинство лавок с незаконной торговлей дикими животными находились в западной части рынка, где были отмечены первые случаи заболевания.