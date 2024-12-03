IFC выпускает крупнейшие облигации в монгольских тугриках для наднациональной корпорации

CentralAsia (MNG) - IFC, член Группы Всемирного банка, выпустила свою первую облигацию в монгольских тугриках (MNT или ₮), самую крупную облигацию, номинированную в монгольской валюте, выпущенную наднациональной организацией на сегодняшний день.

Трехлетние облигации, которые привлекли 102,5 млрд монгольских тугриков, что эквивалентно примерно 30 млн долларов США, создают дополнительную ликвидность на офшорном рынке монгольской валюты и поддерживают текущие усилия IFC по финансированию проектов, которые стимулируют экономический рост и улучшают условия жизни.

Датский инвестиционный банк Global Evolution был единственным инвестором, а Standard Chartered — организатором. Облигации будут котироваться на Люксембургской фондовой бирже. TCX выступил в качестве поставщика свопа.

«Ликвидные и хорошо развитые рынки капитала имеют важное значение для потока финансирования от инвесторов к заемщикам», — сказала Флора Чао, руководитель отдела глобального финансирования IFC. «Эмиссия обеспечивает большую видимость монгольского тугрика на мировых рынках и позволяет инвесторам получить доступ к этой валюте».

«Global Evolution с оптимизмом смотрит на впечатляющий подъем Монголии, обусловленный значительным сырьевым бумом в 2023 году, который оказался устойчивым в 2024 году и далее», — сказал Кристиан Мейруп, заместитель директора по информационным технологиям, суверенный долг развивающихся рынков в Global Evolution. «Мы высоко ценим то, как этот бум в сочетании с высоким номинальным ростом и сильными фискальными показателями способствовал критическим изменениям в законе о фискальной стабильности. Эти изменения крайне благоприятны для консолидации долга и подчеркивают силу структурного развития Монголии».

«Standard Chartered в восторге от работы над этой первой, знаковой по размеру офшорной эмиссией MNT для IFC», — сказала Аннемари Ганатра, руководитель отдела структурных макрорешений в Standard Chartered. «Поскольку правительство Монголии выпустило только облигации в твердой валюте (доллар США), эта эмиссия MNT обеспечивает уникальный доступ с рейтингом AAA для инвесторов в местной валюте».

«Мы были рады сотрудничать с IFC в рамках крупнейшего в истории выпуска офшорных облигаций, номинированных в MNT», — сказал Ксандер Гудриаан, руководитель отдела торговли в TCX. «Эта эмиссия позволяет нам поддерживать больше потоков финансирования в местной валюте в страну на привлекательных для заемщиков уровнях. Это защищает их от валютного риска и одновременно стимулирует развитие внутреннего рынка капитала для активов в MNT. Размер облигаций также демонстрирует аппетит инвесторов, что является ключом к дальнейшему развитию рынка. Мы с нетерпением ждем партнерства по многим другим влиятельным выпускам IFC».

За последнее десятилетие IFC активно поддерживала развитие финансовых рынков Монголии, консультируя правительство Монголии по вопросам регулирования зеленых облигаций и инвестируя в первые зеленые облигации страны в 2023 году.

На сегодняшний день IFC выпустила облигации в 48 валютах. Некоторые из них являются валютами развивающихся рынков, такими как руандийский франк, узбекский сом и замбийская квача. IFC часто была среди первых не отечественных эмитентов, которые занимали на этих рынках, помогая развивать местные рынки капитала и расширять ликвидность в местных валютах.

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