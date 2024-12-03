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К 2030 году ВВП на душу населения достигнет $8410

CentralAsia (MNG) -  Конференция по развитию Центрального региона прошла в Дархане.

Министр финансов Жавхлан Болд представил политику и мероприятия, проводимые парламентом и правительством для поддержки развития центрального региона.

Для содействия развитию центрального региона правительство планирует расширить экономические отношения с другими странами, интегрироваться в единую транспортную и логистическую сеть и диверсифицироваться за счет интенсивного сельского хозяйства и производства. Цель состоит в том, чтобы стать регионом, производящим и экспортирующим «ЗДОРОВУЮ ПИЩУ», которая полностью удовлетворяет внутренний спрос.

Для этого:

  • Увеличить энергоснабжение, улучшить дорожное сообщение и улучшить транспортную логистику.
  • Поддержать развитие свободных зон и пограничных контрольно-пропускных пунктов.
  • Внедрить инновации и технологии.
  • Создать зеленые и экологически чистые жилые районы.
  • Укрепить человеческие ресурсы.

В соответствии с целями регионального развития для центрального региона к 2030 году прогнозируются следующие результаты:

  • Региональный ВВП достигнет 10-15 триллионов тугриков.
  • ВВП на душу населения достигнет 8410 долларов США.
  • Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) вырастет с нынешних 0,73 до 0,852.
  • Население вырастет с 307 000 до 405 000 человек.
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