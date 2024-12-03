К 2030 году ВВП на душу населения достигнет $8410

CentralAsia (MNG) - Конференция по развитию Центрального региона прошла в Дархане.

Министр финансов Жавхлан Болд представил политику и мероприятия, проводимые парламентом и правительством для поддержки развития центрального региона.

Для содействия развитию центрального региона правительство планирует расширить экономические отношения с другими странами, интегрироваться в единую транспортную и логистическую сеть и диверсифицироваться за счет интенсивного сельского хозяйства и производства. Цель состоит в том, чтобы стать регионом, производящим и экспортирующим «ЗДОРОВУЮ ПИЩУ», которая полностью удовлетворяет внутренний спрос.

Для этого:

Увеличить энергоснабжение, улучшить дорожное сообщение и улучшить транспортную логистику.

Поддержать развитие свободных зон и пограничных контрольно-пропускных пунктов.

Внедрить инновации и технологии.

Создать зеленые и экологически чистые жилые районы.

Укрепить человеческие ресурсы.

В соответствии с целями регионального развития для центрального региона к 2030 году прогнозируются следующие результаты:

Региональный ВВП достигнет 10-15 триллионов тугриков.

ВВП на душу населения достигнет 8410 долларов США.

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) вырастет с нынешних 0,73 до 0,852.

Население вырастет с 307 000 до 405 000 человек.

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