К 2030 году ВВП на душу населения достигнет $8410

CentralAsia (MNG) - Конференция по развитию Центрального региона прошла в Дархане.
Министр финансов Жавхлан Болд представил политику и мероприятия, проводимые парламентом и правительством для поддержки развития центрального региона.
Для содействия развитию центрального региона правительство планирует расширить экономические отношения с другими странами, интегрироваться в единую транспортную и логистическую сеть и диверсифицироваться за счет интенсивного сельского хозяйства и производства. Цель состоит в том, чтобы стать регионом, производящим и экспортирующим «ЗДОРОВУЮ ПИЩУ», которая полностью удовлетворяет внутренний спрос.
Для этого:
- Увеличить энергоснабжение, улучшить дорожное сообщение и улучшить транспортную логистику.
- Поддержать развитие свободных зон и пограничных контрольно-пропускных пунктов.
- Внедрить инновации и технологии.
- Создать зеленые и экологически чистые жилые районы.
- Укрепить человеческие ресурсы.
В соответствии с целями регионального развития для центрального региона к 2030 году прогнозируются следующие результаты:
- Региональный ВВП достигнет 10-15 триллионов тугриков.
- ВВП на душу населения достигнет 8410 долларов США.
- Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) вырастет с нынешних 0,73 до 0,852.
- Население вырастет с 307 000 до 405 000 человек.