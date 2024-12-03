В Таджикистане нет гриппа, все болеют ОРЗ, - Минздрав

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане зафиксировано увеличение числа острых заболеваний дыхательных путей. Это было установлено в ходе исследования, проведенного Национальной референс лабораторией министерства здравоохранения и социальной защиты населения, с целью выявления циркулирующего в стране штамма гриппа.

Как сообщили «Азия-Плюс» в Минздраве, согласно данным структурных центров и лаборатории, с середины октября до конца второй декады ноября, несмотря на рост числа острых заболеваний дыхательных путей, случаи возникновения и распространения гриппа не зарегистрированы.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время продолжается регистрация других сезонных заболеваний дыхательных путей, таких как аллергии, простуды верхних дыхательных путей и другие заболевания, как среди взрослых, так и среди детей.

В министерстве напомнили, что в Таджикистане внедрена система эпидемиологического надзора за гриппом, которая определяет циркулирующие штаммы заболевания.

В рамках этой системы в начале сезона острых респираторных заболеваний еженедельно в больницах (взрослых и детских) отбираются биологические пробы (сыворотка крови и мазки из зева и носа) для выявления основного циркулирующего вида вируса.

Кроме того, в зависимости от уровня заболеваемости, для определения географии распространения вирусов производится сбор и транспортировка проб из областных центров, крупных городов и районов республики с целью мониторинга ситуации.

Ранее в Узбекистане появились слухи о неизвестном опасном вирусе.

Их опроверг первый зампред Комитета санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здоровья Нурмат Атабеков.

Он сообщил, что текущие респираторные заболевания, как и в предыдущие годы, имеют сезонный характер и не представляют угрозы для населения.

Также Атабеков подчеркнул, что речь идет о вирусах, известных в мире уже давно - таких как грипп, риновирус, аденовирус и коронавирус.

«Это просто очередная волна сезонных заболеваний, не более того», - резюмировал специалист.

Пик заболеваемости ОРЗ приходится на осенне-зимний период

В ведомстве также добавили, что пик заболеваемости ОРЗ обычно приходится на осенне-зимне-весенний период.

Острые воспаления верхних дыхательных путей являются наиболее распространённым заболеванием среди населения.

К этим инфекциям относятся воспалительные процессы, вызванные различными микроорганизмами, в таких областях, как носовая полость, носоглотка, глотка и гортань (выше голосовых связок).

Главные пути передачи инфекций дыхательных путей - воздушно-капельный и контактный.

Общие симптомы острых респираторных инфекций включают слабость, головную и мышечную боль, ломоту в суставах, озноб, а также стойкое повышение температуры тела (хотя она может и отсутствовать).

Местные симптомы могут включать насморк, кашель, боль в горле и ушах. Эти проявления могут наблюдаться как по отдельности, так и в совокупности.

При первых признаках инфекции Минздрав настоятельно рекомендует обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Это поможет определить точный вид инфекции, попавший в организм, и назначить соответствующее лечение, которое способствует сокращению продолжительности болезни и снижению риска возникновения серьёзных осложнений.

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