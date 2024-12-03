Власти ОАЭ задержали и допросили более 30 граждан Узбекистана в аэропорту Абу-Даби

CentralAsia (UZ) - Свыше 30 граждан Узбекистана, прилетевших 30 ноября в аэропорт Абу-Даби, были задержаны сотрудниками пограничной службы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает «Газета.uz».

По словам пассажиров, задержания коснулись еще 60 человек, прибывших рейсом 5W7160 авиакомпании Wizz Air из Ташкента. Среди них – мужчины в возрасте от 20 до 40 лет, прилетевшие в ОАЭ с различными целями: туризм, бизнес-встречи, посещение родственников.

Задержанные сообщили о грубом нарушении их прав. Более 15 часов они находились в помещении аэропорта без еды, воды и возможности свободно пользоваться туалетом. Их паспорта были изъяты без объяснения причин. Позже мужчин перевели в подвальное помещение с неудовлетворительными условиями.

По словам представителя Wizz Air, это первый подобный случай с момента введения безвизового режима между Узбекистаном и ОАЭ — то есть, с 16 февраля 2024 года. Он подчеркнул, что решение о допуске в страну принимает пограничная служба, а не авиакомпания.

Большинству задержанных пришлось самостоятельно приобрести обратные билеты. Некоторые пассажиры сообщили о значительных финансовых потерях, включая стоимость билетов на спортивные и культурные мероприятия в Эмиратах.

Посольство Узбекистана в ОАЭ подтвердило факт задержания 31 гражданина «по неизвестным причинам». Дипломаты заявили, что ведут диалог с администрацией аэропорта и ответственными ведомствами Эмиратов. По их словам, задержанным обеспечено трехразовое питание и доступ к медицинской помощи. Посольство Узбекистана заявляет, что принимает все меры для урегулирования инцидента.

Массовое задержание произошло на фоне недавнего убийства в ОАЭ израильского раввина Цви Когана, в котором подозреваются трое граждан Узбекистана.