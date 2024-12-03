Президент Ирана встретится с Путиным для обсуждения ситуации в Сирии

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CentralAsia (CA) - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ближайшем будущем лично встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить развитие событий в Сирии, сообщило иранское агентство IRNA в своем аккаунте в X.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визита Пезешкиана в Россию пока нет в графике и вряд ли он состоится до конца года, передает «РИА Новости». Но при необходимости его можно оперативно согласовать, добавил Песков.

Ранее Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой.

Основное внимание политики уделили «обострившейся обстановке в Сирийской Арабской Республике». Они охарактеризовали ситуацию как «масштабную агрессию террористических группировок», которая «направлена на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности сирийского государства».

Во время разговора президенты также обсудили развитие российско-иранского сотрудничества в различных областях и наметили план дальнейших контактов на высшем и других уровнях.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, сообщил, что представители России, Турции, Ирана и Катара, вероятно, проведут встречу по Сирии на полях Дохийского форума, передает Fars.

Сирийские вооруженные формирования, в числе которых радикальная группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», начали наступление в провинции Алеппо 27 ноября — это самая серьезная эскалация в этом районе с 2020 года. Свои действия боевики объяснили участившимися атаками со стороны сирийской армии и союзных ей проиранских формирований, включая «Хезболлу».