Глава МИД Армении заявил о готовности страны сотрудничать с МУС

Арарат Мирзоян

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с председателем Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ в Гааге. В ходе встречи обсуждалось сотрудничество между Арменией и МУС по укреплению международно-правовых норм, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

Арарат Мирзоян подчеркнул важность роли МУС в обеспечении справедливости на глобальном уровне и выразил готовность Еревана к активному сотрудничеству с инстанцией. Стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с применением международного права и укреплением правопорядка.

Пресс-служба армянского МИД также отметила, что на встрече были затронуты аспекты взаимодействия между Арменией и МУС в контексте реализации принципов справедливости и верховенства права.

1 февраля Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду. Республика ратифицировала Римский статут в октябре 2023 года.

Международный уголовный суд основан на Римском статуте, который подписало примерно 120 государств. Юрисдикцию суда не признают Россия, США, Китай, Израиль и многие другие страны. В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, в июне 2024-го — на арест секретаря российского Совбеза Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

21 ноября МУС также выдал ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Некоторые страны заявили, что не намерены исполнять это решение суда.