Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 5%

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CentralAsia (CA) - С 25 ноября по 1 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 5% относительно прошлой недели. Всего зарегистрировано 769 500 случаев. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, превышение среднероссийского показателя зафиксировано в 45 российских регионах. На Москву, Санкт-Петербург и Московскую область приходится 17,5% заболеваемости. В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 79,8 млн человек.

В России также растет заболеваемость COVID-19. По итогам недели зарегистрировано свыше 31 400 случаев коронавируса, что на 7,4% выше, чем на прошлой неделе. Доминирующим вариантом остается линия JN.1 и его сублинии KS.1*, JN.1.16.1*.

С 18 по 24 ноября количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 739 000 случаев заболевания, сообщал Роспотребнадзор. Превышение среднероссийского показателя наблюдалось в 44 регионах РФ. За указанный период было зарегистрировано 29 000 случаев COVID-19. С 11 по 17 ноября ведомство зафиксировало более 25 400 случаев коронавируса.