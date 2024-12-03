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Парламент Абхазии не ратифицировал инвестиционное соглашение с Россией

CentralAsia (CA) -  Депутаты парламента непризнанной Абхазии на внеочередной сессии рассмотрели вопрос о ратифицикации инвестиционного соглашения с Россией, которое стало поводом для массовых протестов в республике в прошлом месяце.

Как сообщает Respublica, против ратификации проголосовал 21 человек, трое воздержались. Перед началом сессии у здания парламента собрались граждане в ожидании решения депутатов.

Соглашение предусматривает преференции для российского бизнеса при реализации инвестиционных проектов в Абхазии. Российские и абхазские власти утверждали, что договоренность будет способствовать развитию экономики республики за счет частных вложений. Оппозиция же считает, что из-за предоставляемых российских бизнесменам льгот эти проекты «не будут приносить в бюджет ни копейки» и приведут к потере экономического суверенитета республики.

В середине ноября намерение депутатов парламента ратифицировать соглашение привело к протестам, а затем и к захвату оппозицией правительственных зданий. Требования протестующих со временем свелись как к отказу от соглашения, так и отставке президента Аслана Бжании. Он покинул свой пост, в феврале в республике пройдут досрочные выборы.

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