Рядом с Землей пролетят два астероида размером с небоскреб

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - На этой неделе рядом с Землей пролетят два громадных астероида. Центр исследования околоземных объектов в Лаборатории реактивного движения NASA оценил их как околоземные объекты и как потенциально опасные астероиды, пишет Newsweek.

Околоземными называют любые объекты на расстоянии 120 млн миль (193 млн км) от Солнца или 30 млн миль (48 млн км) от Земли. Потенциально опасными называют астероиды, которые достигают в диаметре как минимум 460 футов (140 м) и пролетают приблизительно в 4,6 млн миль (7,4 млн км) от Солнца.

Астероиды назвали 2007 JX2 и 2020 XR. Они достигают в диаметре 1300 и 1200 футов (396 и 365 м). Однако, по оценке Центра околоземных объектов, 2007 JX2 может достигать от 984 до 2198 футов (от 300 до 670 м), а 2020 XR может быть в диаметре от 951 до 2133 футов (от 290 до 650 м).

Такие размеры сопоставимы с высотой небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг (1250 футов, или 381 м) и Всемирного торгового центра (1776 футов, или 541 м) в Нью-Йорке, а также Эйфелевой башни (1060 футов, или 323 м) в Париже.

Астероиды пролетят мимо Земли 3 и 4 декабря. 2007 JX2 пройдет на расстоянии примерно 3,44 млн миль (5,536 млн км), а 2020 XR — 1,37 млн миль (2,2 млн км). Для сравнения: Луна находится от Земли на расстоянии 238,9 тыс. миль (384,5 тыс. км).

Несмотря на «пугающую» классификацию, 2007 JX2 и 2020 XR не представляют опасности для Земли, добавили в Newsweek. При этом столкновение с астероидом относительно меньших размеров может вызвать на Земле катастрофу. Астероид в 100–200 м способен уничтожить небольшую страну и привести к глобальным последствиям в экономике.

Астероид 2024 PT5 известен как «мини-Луна», по размеру он сопоставим со школьным автобусом. В конце ноября космический объект был на расстоянии 2 млн миль (около 3,2 млн км) от Земли, что приблизительно в девять раз дальше, чем Луна. При этом астероид не приближался к планете настолько, чтобы его захватила гравитация. В январе 2025 года «мини-Луна» приблизится к Земле на расстояние 1,8 млн км. Это будет его последний «визит» к планете, потому что вскоре его начнет притягивать солнечная гравитация.