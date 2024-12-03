Трамп приедет в Париж на открытие Нотр-Дама. Это будет его первый зарубежный визит после победы на выборах

CentralAsia (CA) - Избранный президент США Дональд Трамп посетит 7 декабря Париж, чтобы присутствовать на открытии Нотр-Дам-де-Пари, восстановленного после пожара. Это будет первая зарубежная поездка Трампа после победы на ноябрьских выборах.

О планах посетить Париж Трамп сам сообщил в соцсети Truth Social.

«Для меня большая честь сообщить, что в субботу я отправлюсь во Францию, в Париж, чтобы присутствовать на открытии великолепного исторического собора Парижской богоматери, который был полностью восстановлен после разрушительного пожара пять лет назад. Президент Эммануэль Макрон проделал замечательную работу, чтобы собор Парижской богоматери был восстановлен в полном объеме и даже более того. Это будет особенный день для всех!», - написал он.

CNN напоминает, что Трамп и Макрон тесно сотрудничали на протяжении первого президентского срока Трампа, их отношения называли дружескими, несмотря на то, что иногда они проявляли открытую враждебность друг к другу.

Макрон стал первым иностранным лидером, который публично поздравил Трампа с победой на выборах 7 ноября 2024 года. Вечером в тот же день они поговорили по телефону.

Ожидается, что церемонию открытия собора посетят около 50 глав государств и правительств.

Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля 2019 года. В результате сгорела кровля, рухнул 750-тонный шпиль, пострадали знаменитые гаргульи на фасадах и орган. Стоимость реставрации оценили в миллиард евро. Изначально говорилось, что срок восстановления собора составит около 10 лет.