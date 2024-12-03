Трамп в шутку предложил премьеру Трюдо сделать Канаду 51-м штатом США, - Fox News

CentralAsia (CA) - Избранный американский президент Дональд Трамп на ужине с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пошутил, что Канада может стать 51-м штатом США. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал Fox News.

«Некоторые новые подробности об ужине Трампа и Трюдо от двух человек, которые были за столом. Нам говорят, что когда Трюдо сказал избранному президенту Трампу, что новые пошлины убьют канадскую экономику, Трамп пошутил, что если Канада не может выжить, не обирая США на сумму 100 миллиардов долларов в год, то, возможно, Канада должна стать 51-м штатом, а Трюдо мог бы стать губернатором», - сообщил телеканал.

Собеседники Fox News сообщают, что на предложение избранного президента войти в состав США Трюдо отреагировал «нервным смехом».

Ранее Трамп анонсировал введение пошлин против Канады. Он пообещал, что с первого дня в Белом доме введет новые торговые пошлины на все товары из Китая (дополнительно 10%), Мексики и Канады (по 25%).

Избранный президент объясняет такие меры борьбой с наркотиками и преступностью. По словам Трампа, иммигранты из Мексики и Канады ввозят в США наркотики и совершают преступления, а Китай недостаточно контролирует экспорт фентанила - смертельно опасного наркотика.

При этом он констатирует и экономическую причину своего решения - пошлины должны стимулировать производство в Штатах.

Также Трамп требует от экономического блока БРИКС не создавать валюту, которая может стать альтернативой доллару, и грозит огромными пошлинами для доступа на американский рынок.