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Минобороны России сообщило о взятии под контроль Романовки и Новодаровки

CentralAsia (CA) -  Минобороны России сообщило о занятии двух населенных пунктов — Романовки в ДНР и Новодаровки в Запорожской области.

Романовка находится к юго-востоку от города Курахово. Новодаровка расположена рядом с границей Запорожской области и ДНР. Это село было взято под контроль российскими подразделениями в 2022 году, однако ВСУ вернули контроль над ним в ходе летнего контрнаступления 2023 года.

Также в зоне военной операции за последние сутки произошли следующие события:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям двух украинских бригад в районах населенных пунктов Нескучное и Слатино;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Купянск, Лозовая, Ивановка, отразили 11 контратак;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Константиновка, Дачное, Славянск;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Шевченко, Гродовка, Димитров, отразили 12 контратак;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Разлив, Комар, Октябрь, отразили две контратаки;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям двух бригад в районах населенных пунктов Молодежное и Никольское.

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1450 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, САУ «Гвоздика», САУ «Акация».

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