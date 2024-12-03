Минобороны России сообщило о взятии под контроль Романовки и Новодаровки
- Азия и мир, политика
- 17:42, 03 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Минобороны России сообщило о занятии двух населенных пунктов — Романовки в ДНР и Новодаровки в Запорожской области.
Романовка находится к юго-востоку от города Курахово. Новодаровка расположена рядом с границей Запорожской области и ДНР. Это село было взято под контроль российскими подразделениями в 2022 году, однако ВСУ вернули контроль над ним в ходе летнего контрнаступления 2023 года.
Также в зоне военной операции за последние сутки произошли следующие события:
- подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям двух украинских бригад в районах населенных пунктов Нескучное и Слатино;
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Купянск, Лозовая, Ивановка, отразили 11 контратак;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Константиновка, Дачное, Славянск;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Шевченко, Гродовка, Димитров, отразили 12 контратак;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Разлив, Комар, Октябрь, отразили две контратаки;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям двух бригад в районах населенных пунктов Молодежное и Никольское.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1450 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, САУ «Гвоздика», САУ «Акация».
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