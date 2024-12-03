Украина отвергла гарантии безопасности вместо членства в НАТО, - МИД

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CentralAsia (CA) - Украина отказывается от любых гарантий безопасности Запада, которые будут заменой полноправному членству в НАТО.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 30-й годовщины подписания Будапештского меморандума, которое было распространено на министерской встрече стран НАТО.

«Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств является лишь полноправное членство Украины в НАТО. Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО», - заявили в МИД.

МИД отметил, что в 2014 году Москва, один из подписантов меморандума, «пренебрегла этим документом» и начала «агрессию против Украины». Такие действия подорвали «доверие к самой идее ядерного разоружения», считают в Киеве, а невыполнение функций документа вызвало «катастрофический рост угроз безопасности» и для Украины, и для Европы, и для всего мира. Теперь Киев предлагает исправить эту ошибку — ему нужны «действенные», «четкие, юридически обязывающие» гарантии безопасности.