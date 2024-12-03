Президент Южной Кореи объявил военное положение в стране

CentralAsia (CA) - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения во время телеобращения, назвав эту меру необходимой для защиты конституционного порядка от «коммунистических сил».

Юн Сок Ёль заявил, что угроза исходит как от Северной Кореи, так и от местных «антигосударственных элементов», которые, по его словам, необходимо искоренить. В своем обращении он обвинил оппозицию в парализации работы государства, подчеркнув, что Национальное собрание с начала работы нового правительства уже инициировало или пригрозило импичментом 22 высокопоставленным чиновникам, включая министра внутренних дел, министра обороны и нескольких прокуроров. При этом попытку импичмента президента он не упомянул.

«Это антигосударственный акт, который разрушает легитимные институты и провоцирует гражданскую войну», - отметил Юн Сок Ёль, назвав ситуацию беспрецедентной как для Южной Кореи, так и для других стран.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в эти дни находится с официальным визитом в Южной Корее. Пресс-секретарь главы государства сообщил, что делегации КР ничего не угрожает, 4 декабря по плану все возвращаются в Бишкек.