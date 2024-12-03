Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения

CentralAsia (CA) - Депутаты парламента Южной Кореи проголосовали за отмену военного положения, которое 3 декабря ввел президент страны Юн Сук Ёль, сообщает Reuters.

190 депутатов из 300 смогли попасть в здание Национального собрания в Сеуле, которое до этого оцепили силовики, и провели голосование.

По данным Reuters, силы военного командования Южной Кореи вошли в здание парламента. Агентство опубликовало фотографию, как военные пытаются войти в главный зал парламента, а в их сторону распыляют огнетушители. Вскоре агентство «Ренхап» сообщило, что после голосования военные начали покидать здание парламента.

В рамках военного положения, которое ввел президент, в стране запретили любую политическую деятельность, в том числе работу партий и проведение митингов, все СМИ находятся под контролем военных.

Пока неясно, будут ли сняты ограничения. После голосования председатель парламента Южной Кореи У Вон Сик призвал президента страны отменить военное положение, назвав указ главы государства «недействительным».

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль ввел в стране военное положение впервые с 1980 года, чтобы, по его словам, «искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы».

Это произошло после того, как оппозиционная Демократическая рабочая партия Южной Кореи, имеющая большинство в парламенте, отклонила предложение правительства по бюджету и решила объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.

Лидер Демократической партии Ли Дже Мен заявил, что действия президента противоречат конституции. Лидер правящей партии «Сила народа» Хан Дон Хун назвал ошибочным введение военного положения.

После объявления военного положения у парламента Южной Кореи собрались протестующиее. На улицах Сеула заметили военную технику.

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