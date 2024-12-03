Военные покинули парламент Южной Кореи — после того, как он проголосовал за отмену военного положения

CentralAsia (CA) - Войска, оцепившие 3 декабря Национальное собрание (парламент) Южной Кореи, стали покидать здание, сообщает телеканал YTN.

Это произошло после того, как депутаты приняли резолюцию об отмене военного положения в стране, которое ввел президент Юн Сук Ёль.

Тем не менее часть войск пока остается на дежурстве около здания парламента, отмечает канал.

Войска появились в парламенте для обеспечения военного положения. Его объявили в Южной Корее впервые с 1980 года. В рамках военного положения в стране запрещается любая политическая деятельность, останавливается работа политических партий, а все СМИ находятся под контролем государства. Тем не менее 190 из 300 депутатов смогли попасть в здание Национального собрания несмотря на оцепление военных и проголосовать за отмену решения президента. Вступит ли в силу резолюция парламента, пока неясно.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 3 декабря ввел в стране военное положение, чтобы защитить республику «от угрозы северокорейских коммунистических сил». Президент заявил, что принял такое решение, поскольку оппозиционные партии пытаются ввергнуть Южную Корею в кризис.

Перед этим оппозиционная Демократическая рабочая партия Южной Кореи, имеющая большинство в парламенте, отклонила предложение правительства по бюджету и решила объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.

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