В Сеул заехала военная техника. Фото

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- 23:01, 03 декабря 2024
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|Предыстория: Садыру Жапарову ничего не угрожает, - пресс-секретарь президента о введении военного положения в Южной Корее
CentralAsia (CA) - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 3 декабря объявил о введении военного положения после попытки устроить ему импичмент.
По его словам, этот импичмент угрожает параличом власти.
Перед этим оппозиционная Демократическая рабочая партия Южной Кореи, имеющая большинство голосов в парламенте, отклонила предложение правительства по бюджету и решила объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.
После решения президента парламент собрался на заседание и проголосовал против введения военного положения в стране, а спикер законодательного органа призвал президента немедленно отменить его.
Во время заседания парламента в город Сеул уже заехала военная техника, над парламентом летали вертолеты, вокруг здания находились полицейские автобусы. Военные зашли в парламент, чтобы обеспечить требования военного положения.