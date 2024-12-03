В Сеул заехала военная техника. Фото

CentralAsia (CA) - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 3 декабря объявил о введении военного положения после попытки устроить ему импичмент.

По его словам, этот импичмент угрожает параличом власти.

Перед этим оппозиционная Демократическая рабочая партия Южной Кореи, имеющая большинство голосов в парламенте, отклонила предложение правительства по бюджету и решила объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.

После решения президента парламент собрался на заседание и проголосовал против введения военного положения в стране, а спикер законодательного органа призвал президента немедленно отменить его.

Во время заседания парламента в город Сеул уже заехала военная техника, над парламентом летали вертолеты, вокруг здания находились полицейские автобусы. Военные зашли в парламент, чтобы обеспечить требования военного положения.

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