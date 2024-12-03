экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Сеул заехала военная техника. Фото
Предыстория: Садыру Жапарову ничего не угрожает, - пресс-секретарь президента о введении военного положения в Южной Корее

CentralAsia (CA) -  Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 3 декабря объявил о введении военного положения после попытки устроить ему импичмент.

По его словам, этот импичмент угрожает параличом власти.

Перед этим оппозиционная Демократическая рабочая партия Южной Кореи, имеющая большинство голосов в парламенте, отклонила предложение правительства по бюджету и решила объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.

После решения президента парламент собрался на заседание и проголосовал против введения военного положения в стране, а спикер законодательного органа призвал президента немедленно отменить его.

Во время заседания парламента в город Сеул уже заехала военная техника, над парламентом летали вертолеты, вокруг здания находились полицейские автобусы. Военные зашли в парламент, чтобы обеспечить требования военного положения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com