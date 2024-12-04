В парламенте Южной Кореи назвали действия военных мятежом

CentralAsia (CA) - Лидер второй по величине и правящей партии Южной Кореи «Сила народа» Хан Дон Хун заявил о незаконности действий военных, выполняющих приказы президента Юн Сок Ёля, ранее объявившего военное положение в стране.

Об этом Хан Дон Хун заявил по итогам заседания Нацсобрания (однопалатный парламент), где было решено отменить введенное главой государства военное положение, передает Chosun.

«С принятием резолюции об отмене военного положения на пленарном заседании Национального собрания ранним утром 4-го числа, объявление военного положения потеряло свою практическую силу. Мы сожалеем, что такая ситуация сложилась с правящей партией. Для военных и полиции теперь незаконно осуществлять государственную власть на основе военного положения», — сказал лидер «Силы народа».

«Если солдаты начнут действовать, несмотря на отмену военного положения Национальным собранием, это будет считаться военным мятежом», — добавил лидер партии «Отечество» Чо Кук. По его словам, если президент Юн Сок Ёль не выполнит резолюцию Нацсобрания, а военные последуют его приказам, то будут наказаны и те, кто «мобилизовал и отдавал приказы военным».

Чо Кук назвал действия Юн Сок Ёля незаконным актом, который нарушил все требования и процедуры объявления военного положения, установленные Конституцией и «Законом о военном положении». Он отметил, что таким образом президент подвел себя под импичмент. «Как только ситуация разрешится, полиция и военные правоохранительные органы должны немедленно арестовать и провести расследование в отношении президента Юн Сок Ёля, министра Ким Ён Хена и тех, кто присоединился к ним, и наказать их за военный мятеж», — заключил Чо.

Лидер самой крупной Демократической партии Ли Джэ Мён также назвал введенное президентом военное положение незаконным «с самого начала». «Все указы президента, основанные на объявлении военного положения, являются неконституционными, недействительными и незаконными», — подчеркнул он.

Бывший президент республики Мун Чжэ Ин, на место которого и пришел Юн Сок Ёль, также призвал военных не следовать приказам главы государства. «Как бывший главнокомандующий вооруженными силами, я прошу вас. Военные не должны повторить ошибку, снова выступив против народа. Военные не должны быть мобилизованы для неконституционного объявления военного положения. В частности, военные не должны вмешиваться в деятельность Национального собрания и его членов, которые имеют конституционные полномочия требовать отмены военного положения», — подчеркнул он.

Военное положение в стране этим днем ввел президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, объявив о решении в телевизионном обращении. Причиной стал его конфликт с парламентскими партиями. После заявления главы государства Министерство обороны Южной Кореи сообщило о проведении совещаний ключевых командующих всеми вооруженными силами и издании инструкций по усилению чрезвычайной готовности и готовности вооруженных сил. Командующим после введения военного положения стал Пак Ан Су.

Военные заблокировали здание парламента, однако Национальная ассамблея Южной Кореи все равно проголосовала за отмену военного положения. Вскоре после этого солдаты покинули здание.